LIL BUB (BUB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00001351 24J Tinggi $ 0.00001377 Sepanjang Masa $ 0.04253922 Harga Terendah $ 0.00000507 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) -1.25% Perubahan Harga (7D) +5.83%

LIL BUB (BUB) harga masa nyata ialah $0.00001359. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUB didagangkan antara $ 0.00001351 rendah dan $ 0.00001377 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUB sepanjang masa ialah $ 0.04253922, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000507.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUB telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -1.25% dalam 24 jam dan +5.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LIL BUB (BUB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.59K$ 13.59K $ 13.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.59K$ 13.59K $ 13.59K Bekalan Peredaran 999.86M 999.86M 999.86M Jumlah Bekalan 999,861,600.23 999,861,600.23 999,861,600.23

Had Pasaran semasa LIL BUB ialah $ 13.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUB ialah 999.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999861600.23. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.59K.