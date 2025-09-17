Lil Pump (LILPUMP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00225948$ 0.00225948 $ 0.00225948 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.90% Perubahan Harga (7D) -6.16% Perubahan Harga (7D) -6.16%

Lil Pump (LILPUMP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LILPUMP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LILPUMP sepanjang masa ialah $ 0.00225948, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LILPUMP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.90% dalam 24 jam dan -6.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lil Pump (LILPUMP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 68.51K$ 68.51K $ 68.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 68.51K$ 68.51K $ 68.51K Bekalan Peredaran 989.91M 989.91M 989.91M Jumlah Bekalan 989,907,593.0 989,907,593.0 989,907,593.0

Had Pasaran semasa Lil Pump ialah $ 68.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LILPUMP ialah 989.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989907593.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.51K.