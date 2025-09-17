Apakah itu LilAI (LILAI)

What is the project about? LilAI is on a mission to revolutionize community management by leveraging the power of artificial intelligence. Our vision is to create a future where managing communities is seamless and communities thrive, powered by the cutting-edge technology of LilAI. We believe that the collective imagination, energy, and passion of our users will fuel this revolution. What makes your project unique? LilAI will deliver an intuitive, efficient, and effective solution for Telegram and Discord that will help communities thrive. Our platform will offer several key features, including: Answering questions about the project and roadmap based on machine learning Ensuring compliance with community guidelines Tracking positive contributions from community members for possible future rewards Allowing for admin-controlled tone calibration (e.g. hype, enthusiasm, sarcasm) Combating FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) Using daily/monthly analysis to generate visual memes for the community to share Making suggestions for community-led marketing campaigns What’s next for your project? Any start up in crypto knows that the community becomes the heart and core of the project. Hiring multiple community managers with experience to cover all time zones can become an expensive quest. Beside cryptocurrencies projects, LilAI aim to find its utility in any business which requires community management. What can your token be used for? Every community that utilizes LilAI must market-purchase $lilAI at market value, with the quantity dependent on the community size. This will be locked for the duration of their contract. In addition, the project must give the LilAI Treasury $5000 of their native token. If the token doubles in value while in the custody of LilAI, $5000 will be sold to market-buy $LilAI and locked in the project Treasury. This will continue every iterative 2x of the token value.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

LilAI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LilAI (LILAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LilAI (LILAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LilAI.

Semak LilAI ramalan harga sekarang!

LILAI kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik LilAI (LILAI)

Memahami tokenomik LilAI (LILAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LILAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LilAI (LILAI) Berapakah nilai LilAI (LILAI) hari ini? Harga langsung LILAI dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LILAI ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa LILAI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran LilAI? Had pasaran untuk LILAI ialah $ 544.18K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LILAI? Bekalan edaran LILAI ialah 715.78M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LILAI? LILAI mencapai harga ATH sebanyak 0.0116708 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LILAI? LILAI melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan LILAI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LILAIialah -- USD . Adakah LILAI akan naik lebih tinggi tahun ini? LILAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LILAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

LilAI (LILAI) Kemas Kini Industri Penting