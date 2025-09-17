lilcat (LILCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00186612$ 0.00186612 $ 0.00186612 Harga Terendah $ 0.00001003$ 0.00001003 $ 0.00001003 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +16.58% Perubahan Harga (7D) +16.58%

lilcat (LILCAT) harga masa nyata ialah $0.00001665. Sepanjang 24 jam yang lalu, LILCAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LILCAT sepanjang masa ialah $ 0.00186612, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001003.

Dari segi prestasi jangka pendek, LILCAT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +16.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

lilcat (LILCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.65K$ 16.65K $ 16.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.65K$ 16.65K $ 16.65K Bekalan Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Jumlah Bekalan 999,974,640.0 999,974,640.0 999,974,640.0

Had Pasaran semasa lilcat ialah $ 16.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LILCAT ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999974640.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.65K.