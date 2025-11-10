LILLY Harga Hari Ini

Harga langsung LILLY ($LILLY) hari ini ialah $ 0.00019927, dengan 4.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $LILLY kepada USD penukaran adalah $ 0.00019927 setiap $LILLY.

LILLY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 199,267, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B $LILLY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $LILLY didagangkan antara $ 0.00018706 (rendah) dan $ 0.00020007 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00100833, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00016775.

Dalam prestasi jangka pendek, $LILLY dipindahkan +2.02% dalam sejam terakhir dan -15.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

LILLY ($LILLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 199.27K$ 199.27K $ 199.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 199.27K$ 199.27K $ 199.27K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa LILLY ialah $ 199.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $LILLY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 199.27K.