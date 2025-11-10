Tokenomik LILY (LILY)

Tokenomik LILY (LILY)

Lihat cerapan utama tentang LILY (LILY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:44:17 (UTC+8)
USD

LILY (LILY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk LILY (LILY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 20.73K
Jumlah Bekalan:
$ 990.40M
Bekalan Edaran:
$ 990.40M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 20.73K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00011252
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001514
Harga Semasa:
$ 0
LILY (LILY) Maklumat

Lily is a cute and unique IP on Abstract Chain. She’s a bright pink axolotl and one of the very few female IPs in the ecosystem, which makes her instantly distinctive. The community has already embraced her as one of the most loved and recognizable characters on Abstract. We see Lily as a character with huge potential to grow into many forms - digital assets, games, collectibles, and rich community-driven storytelling.

Laman Web Rasmi:
https://lilyonabs.xyz/

Tokenomik LILY (LILY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik LILY (LILY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LILY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LILY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LILY, terokai LILY harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

