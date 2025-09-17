LIMBO (LIMBO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00264814 $ 0.00264814 $ 0.00264814 24J Rendah $ 0.00275967 $ 0.00275967 $ 0.00275967 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00264814$ 0.00264814 $ 0.00264814 24J Tinggi $ 0.00275967$ 0.00275967 $ 0.00275967 Sepanjang Masa $ 0.03207034$ 0.03207034 $ 0.03207034 Harga Terendah $ 0.00149846$ 0.00149846 $ 0.00149846 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) +0.19% Perubahan Harga (7D) -2.39% Perubahan Harga (7D) -2.39%

LIMBO (LIMBO) harga masa nyata ialah $0.00267447. Sepanjang 24 jam yang lalu, LIMBO didagangkan antara $ 0.00264814 rendah dan $ 0.00275967 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LIMBO sepanjang masa ialah $ 0.03207034, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00149846.

Dari segi prestasi jangka pendek, LIMBO telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +0.19% dalam 24 jam dan -2.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LIMBO (LIMBO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,997,810.79 999,997,810.79 999,997,810.79

Had Pasaran semasa LIMBO ialah $ 2.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LIMBO ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999997810.79. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.67M.