LIMITUS Harga (LMT)
Harga langsung LIMITUS (LMT) hari ini ialah --, dengan 5.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LMT kepada USD penukaran adalah -- setiap LMT.
LIMITUS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 68,577, dengan bekalan edaran sebanyak 660.29M LMT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LMT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.245166, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dalam prestasi jangka pendek, LMT dipindahkan +0.86% dalam sejam terakhir dan -20.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa LIMITUS ialah $ 68.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LMT ialah 660.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 660289840.514004. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.58K.
+0.86%
+5.37%
-20.50%
-20.50%
Pada hari ini, perubahan harga LIMITUS kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga LIMITUS kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga LIMITUS kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga LIMITUS kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+5.37%
|30 Hari
|$ 0
|-85.91%
|60 Hari
|$ 0
|-91.44%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga LIMITUS berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Autonomous tech for the connected future.
LIMITUS is not just another automation tool, it’s a consumer-first platform designed to unify and elevate digital experiences. Whether you’re a trader optimizing multi-chain strategies, a professional streamlining workflows, or someone simplifying personal tasks, LIMITUS brings everything together into a single, intuitive interface. From managing DeFi portfolios to automating emails, scheduling, and commerce, LIMITUS bridges Web3 and Web2, turning fragmented processes into effortless flows.
The DeFi ecosystem highlights this need. Today, traders face scattered transaction histories, fragmented liquidity data, and siloed sentiment analysis. LIMITUS eliminates these inefficiencies, not only aggregating data but also synthesizing, contextualizing, and executing it in real-time. Advanced AI tools like fine-tuned Large Language Models (LLMs) and Retrieval-Augmented Generation (RAG) enable LIMITUS to continuously analyze and act on market trends, wallet activity, and yield opportunities.
While some analytical platforms attempt to aggregate data, they often fail to deliver actionable insights or facilitate seamless execution. These tools provide raw metrics but cannot synthesize data into meaningful strategies or automate complex decisions. LIMITUS goes beyond mere aggregation by consolidating transaction histories, liquidity metrics, and sentiment indices into a single, actionable dashboard. Furthermore, it automates decision-making and execution, allowing users to effortlessly act on insights without being bogged down by manual processes—streamlining workflows and enabling faster, smarter trading decisions.
