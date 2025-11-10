BursaDEX+
Harga LIMITUS langsung hari ini ialah 0 USD.LMT modal pasaran ialah 68,577 USD. Jejaki masa nyata LMT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga LIMITUS langsung hari ini ialah 0 USD.LMT modal pasaran ialah 68,577 USD. Jejaki masa nyata LMT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai LMT

Maklumat Harga LMT

Apakah LMT

Kertas putih LMT

Laman Web Rasmi LMT

Tokenomik LMT

Ramalan Harga LMT

LIMITUS Logo

LIMITUS Harga (LMT)

Tidak tersenarai

1 LMT ke USD Harga Langsung:

$0.00010386
$0.00010386$0.00010386
+5.30%1D
mexc
USD
LIMITUS (LMT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:06:52 (UTC+8)

LIMITUS Harga Hari Ini

Harga langsung LIMITUS (LMT) hari ini ialah --, dengan 5.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LMT kepada USD penukaran adalah -- setiap LMT.

LIMITUS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 68,577, dengan bekalan edaran sebanyak 660.29M LMT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LMT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.245166, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, LMT dipindahkan +0.86% dalam sejam terakhir dan -20.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

LIMITUS (LMT) Maklumat Pasaran

$ 68.58K
$ 68.58K$ 68.58K

--
----

$ 68.58K
$ 68.58K$ 68.58K

660.29M
660.29M 660.29M

660,289,840.514004
660,289,840.514004 660,289,840.514004

Had Pasaran semasa LIMITUS ialah $ 68.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LMT ialah 660.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 660289840.514004. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.58K.

LIMITUS Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.245166
$ 0.245166$ 0.245166

$ 0
$ 0$ 0

+0.86%

+5.37%

-20.50%

-20.50%

LIMITUS (LMT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga LIMITUS kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga LIMITUS kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga LIMITUS kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga LIMITUS kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.37%
30 Hari$ 0-85.91%
60 Hari$ 0-91.44%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk LIMITUS

LIMITUS (LMT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LMT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
LIMITUS (LMT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga LIMITUS berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga LIMITUS yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk LMT ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik LIMITUS Ramalan Harga.

Apakah itu LIMITUS (LMT)

Autonomous tech for the connected future.

LIMITUS is not just another automation tool, it’s a consumer-first platform designed to unify and elevate digital experiences. Whether you’re a trader optimizing multi-chain strategies, a professional streamlining workflows, or someone simplifying personal tasks, LIMITUS brings everything together into a single, intuitive interface. From managing DeFi portfolios to automating emails, scheduling, and commerce, LIMITUS bridges Web3 and Web2, turning fragmented processes into effortless flows.

The DeFi ecosystem highlights this need. Today, traders face scattered transaction histories, fragmented liquidity data, and siloed sentiment analysis. LIMITUS eliminates these inefficiencies, not only aggregating data but also synthesizing, contextualizing, and executing it in real-time. Advanced AI tools like fine-tuned Large Language Models (LLMs) and Retrieval-Augmented Generation (RAG) enable LIMITUS to continuously analyze and act on market trends, wallet activity, and yield opportunities.

While some analytical platforms attempt to aggregate data, they often fail to deliver actionable insights or facilitate seamless execution. These tools provide raw metrics but cannot synthesize data into meaningful strategies or automate complex decisions. LIMITUS goes beyond mere aggregation by consolidating transaction histories, liquidity metrics, and sentiment indices into a single, actionable dashboard. Furthermore, it automates decision-making and execution, allowing users to effortlessly act on insights without being bogged down by manual processes—streamlining workflows and enabling faster, smarter trading decisions.

LIMITUS (LMT) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LIMITUS

Berapakah nilai 1 LIMITUS pada tahun 2030?
Jika LIMITUS berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga LIMITUS berpotensi dan jangkaan ROI.
LIMITUS (LMT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

