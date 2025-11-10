Tokenomik Limocoin Swap (LMCSWAP)
IN the strong and evolving African continent, the various economic models make the beauty of the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to allow, by the principle of crypto assets, the evolution of market solutions. It is based on a strong community built in four years by one of the subsidiaries of the parent company SIMTREX COMMERCIAL BROKERS LLC,GIT .S.A
Tokenomik Limocoin Swap (LMCSWAP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Limocoin Swap (LMCSWAP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token LMCSWAP yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token LMCSWAP yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik LMCSWAP, terokai LMCSWAP harga langsung token!
