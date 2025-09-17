LimoncelloAI (LIMON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.04620411$ 0.04620411 $ 0.04620411 Harga Terendah $ 0.0006184$ 0.0006184 $ 0.0006184 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +1.46% Perubahan Harga (7D) +1.46%

LimoncelloAI (LIMON) harga masa nyata ialah $0.00161262. Sepanjang 24 jam yang lalu, LIMON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LIMON sepanjang masa ialah $ 0.04620411, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0006184.

Dari segi prestasi jangka pendek, LIMON telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LimoncelloAI (LIMON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa LimoncelloAI ialah $ 16.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LIMON ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.13K.