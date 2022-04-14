Tokenomik LimoncelloAI (LIMON)

Tokenomik LimoncelloAI (LIMON)

Lihat cerapan utama tentang LimoncelloAI (LIMON), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
LimoncelloAI (LIMON) Maklumat

LimoncelloAI is an advanced crypto trading solution designed to provide users with highly accurate buy and sell signals by analyzing a combination of on-chain data, social sentiment from platforms like X (formerly Twitter) and Telegram, as well as web-based metrics. The platform integrates machine learning algorithms to offer real-time, data-driven insights for traders. Additionally, LimoncelloAI features an auto-trading bot that automates trades based on the signals it generates, helping users optimize their trading strategies and improve decision-making.

Laman Web Rasmi:
https://limoncelloai.xyz/

LimoncelloAI (LIMON) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk LimoncelloAI (LIMON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 16.13K
$ 16.13K$ 16.13K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Bekalan Edaran:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 16.13K
$ 16.13K
$ 16.13K$ 16.13K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04620411
$ 0.04620411$ 0.04620411
Terendah Sepanjang Masa: $ 0.0006184
$ 0.0006184
$ 0.0006184$ 0.0006184
Harga Semasa:
$ 0.00161262
$ 0.00161262$ 0.00161262

Tokenomik LimoncelloAI (LIMON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik LimoncelloAI (LIMON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LIMON yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LIMON yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LIMON, terokai LIMON harga langsung token!

LIMON Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LIMON? Halaman ramalan harga LIMON kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

