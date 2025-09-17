Linda (LINDA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000536 $ 0.00000536 $ 0.00000536 24J Rendah $ 0.00000577 $ 0.00000577 $ 0.00000577 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000536$ 0.00000536 $ 0.00000536 24J Tinggi $ 0.00000577$ 0.00000577 $ 0.00000577 Sepanjang Masa $ 0.00008908$ 0.00008908 $ 0.00008908 Harga Terendah $ 0.00000216$ 0.00000216 $ 0.00000216 Perubahan Harga (1J) -0.44% Perubahan Harga (1D) -2.25% Perubahan Harga (7D) -0.95% Perubahan Harga (7D) -0.95%

Linda (LINDA) harga masa nyata ialah $0.00000538. Sepanjang 24 jam yang lalu, LINDA didagangkan antara $ 0.00000536 rendah dan $ 0.00000577 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LINDA sepanjang masa ialah $ 0.00008908, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000216.

Dari segi prestasi jangka pendek, LINDA telah berubah sebanyak -0.44% sejak sejam yang lalu, -2.25% dalam 24 jam dan -0.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Linda (LINDA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 500.27K$ 500.27K $ 500.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 537.50K$ 537.50K $ 537.50K Bekalan Peredaran 93.07B 93.07B 93.07B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Linda ialah $ 500.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LINDA ialah 93.07B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 537.50K.