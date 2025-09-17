Linear (LINA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.298899$ 0.298899 $ 0.298899 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) -5.92% Perubahan Harga (7D) +5.09% Perubahan Harga (7D) +5.09%

Linear (LINA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LINA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LINA sepanjang masa ialah $ 0.298899, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LINA telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, -5.92% dalam 24 jam dan +5.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Linear (LINA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 502.62K$ 502.62K $ 502.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 502.79K$ 502.79K $ 502.79K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Linear ialah $ 502.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LINA ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 502.79K.