Linked Finance World (LFW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00096116 $ 0.00096116 $ 0.00096116 24J Rendah $ 0.00096483 $ 0.00096483 $ 0.00096483 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00096116$ 0.00096116 $ 0.00096116 24J Tinggi $ 0.00096483$ 0.00096483 $ 0.00096483 Sepanjang Masa $ 3.16$ 3.16 $ 3.16 Harga Terendah $ 0.00060736$ 0.00060736 $ 0.00060736 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.31% Perubahan Harga (7D) +3.08% Perubahan Harga (7D) +3.08%

Linked Finance World (LFW) harga masa nyata ialah $0.00096178. Sepanjang 24 jam yang lalu, LFW didagangkan antara $ 0.00096116 rendah dan $ 0.00096483 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LFW sepanjang masa ialah $ 3.16, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00060736.

Dari segi prestasi jangka pendek, LFW telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.31% dalam 24 jam dan +3.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Linked Finance World (LFW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.86K$ 15.86K $ 15.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 192.36K$ 192.36K $ 192.36K Bekalan Peredaran 16.49M 16.49M 16.49M Jumlah Bekalan 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Had Pasaran semasa Linked Finance World ialah $ 15.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LFW ialah 16.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 192.36K.