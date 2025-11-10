Linos AI Harga Hari Ini

Harga langsung Linos AI (LNS) hari ini ialah $ 0.00003558, dengan 3.70% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LNS kepada USD penukaran adalah $ 0.00003558 setiap LNS.

Linos AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 33,256, dengan bekalan edaran sebanyak 934.64M LNS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LNS didagangkan antara $ 0.00003373 (rendah) dan $ 0.00003541 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00055908, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000309.

Dalam prestasi jangka pendek, LNS dipindahkan +1.03% dalam sejam terakhir dan -10.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Linos AI (LNS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.26K$ 33.26K $ 33.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.26K$ 33.26K $ 33.26K Bekalan Peredaran 934.64M 934.64M 934.64M Jumlah Bekalan 934,641,538.923196 934,641,538.923196 934,641,538.923196

Had Pasaran semasa Linos AI ialah $ 33.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LNS ialah 934.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 934641538.923196. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.26K.