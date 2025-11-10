Lion Cat Harga Hari Ini

Harga langsung Lion Cat (LCAT) hari ini ialah $ 0.01003804, dengan 2.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LCAT kepada USD penukaran adalah $ 0.01003804 setiap LCAT.

Lion Cat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,194,686, dengan bekalan edaran sebanyak 517.50M LCAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LCAT didagangkan antara $ 0.00982622 (rendah) dan $ 0.01020751 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.124549, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00714619.

Dalam prestasi jangka pendek, LCAT dipindahkan -0.10% dalam sejam terakhir dan +1.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Lion Cat (LCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.02M$ 6.02M $ 6.02M Bekalan Peredaran 517.50M 517.50M 517.50M Jumlah Bekalan 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

