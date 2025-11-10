Tokenomik Lion Cat (LCAT)

Tokenomik Lion Cat (LCAT)

Lihat cerapan utama tentang Lion Cat (LCAT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:01:35 (UTC+8)
Lion Cat (LCAT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Lion Cat (LCAT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.24M
$ 5.24M$ 5.24M
Jumlah Bekalan:
$ 600.00M
$ 600.00M$ 600.00M
Bekalan Edaran:
$ 517.50M
$ 517.50M$ 517.50M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 6.07M
$ 6.07M
$ 6.07M$ 6.07M
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 0.124549
$ 0.124549
$ 0.124549$ 0.124549
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00714619
$ 0.00714619$ 0.00714619
Harga Semasa:
$ 0.01006671
$ 0.01006671$ 0.01006671

Lion Cat (LCAT) Maklumat

LCAT (Lion CAT) is a community-driven meme coin on BNB chain bringing together crypto enthusiasts with a bold and adventurous spirit. Inspired by the strength of lions, LCAT aims to create a fun, engaging experience while building a dedicated community and reaching new heights in the crypto space!

Destined for the Stars Now, with his ship nearly complete and his courage fully intact, Leo is ready. His sights are set on the Moon, and nothing will stand in his way. As he looks up at the night sky, his lion mane flowing in the gentle breeze, Leo knows that his destiny lies among the stars, Leo the Lion Cat is not just building a ship; he’s building a legacy. Soon, the world will know the tale of the cat who became a lion and roared his way to the Moon.

Laman Web Rasmi:
https://lioncat.meme
Kertas putih:
https://lioncat.meme/#roadmap-section

Tokenomik Lion Cat (LCAT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Lion Cat (LCAT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LCAT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LCAT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LCAT, terokai LCAT harga langsung token!

LCAT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LCAT? Halaman ramalan harga LCAT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

