Lion DAO (ROAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.35% Perubahan Harga (1D) +1.03% Perubahan Harga (7D) -6.37% Perubahan Harga (7D) -6.37%

Lion DAO (ROAR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROAR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROAR sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROAR telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, +1.03% dalam 24 jam dan -6.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lion DAO (ROAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 578.55K$ 578.55K $ 578.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 578.55K$ 578.55K $ 578.55K Bekalan Peredaran 893.24B 893.24B 893.24B Jumlah Bekalan 893,235,193,782.0 893,235,193,782.0 893,235,193,782.0

Had Pasaran semasa Lion DAO ialah $ 578.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROAR ialah 893.24B, dengan jumlah bekalan sebanyak 893235193782.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 578.55K.