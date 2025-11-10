Lioness Harga Hari Ini

Harga langsung Lioness (LIONESS) hari ini ialah $ 0.00000548, dengan 1.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LIONESS kepada USD penukaran adalah $ 0.00000548 setiap LIONESS.

Lioness kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,482.1, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B LIONESS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LIONESS didagangkan antara $ 0.00000533 (rendah) dan $ 0.00000551 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00002118, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000311.

Dalam prestasi jangka pendek, LIONESS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -12.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Lioness (LIONESS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.48K$ 5.48K $ 5.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.48K$ 5.48K $ 5.48K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

