Harga langsung Liora (LIORA) hari ini ialah $ 0.00636342, dengan 10.31% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LIORA kepada USD penukaran adalah $ 0.00636342 setiap LIORA.

Liora kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,227,194, dengan bekalan edaran sebanyak 350.00M LIORA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LIORA didagangkan antara $ 0.00576875 (rendah) dan $ 0.00719186 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.281539, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00472494.

Dalam prestasi jangka pendek, LIORA dipindahkan +0.81% dalam sejam terakhir dan -17.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Liora (LIORA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.36M$ 6.36M $ 6.36M Bekalan Peredaran 350.00M 350.00M 350.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Liora ialah $ 2.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LIORA ialah 350.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.36M.