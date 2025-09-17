LIQ Protocol (LIQ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00062122 $ 0.00062122 $ 0.00062122 24J Rendah $ 0.00064028 $ 0.00064028 $ 0.00064028 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00062122$ 0.00062122 $ 0.00062122 24J Tinggi $ 0.00064028$ 0.00064028 $ 0.00064028 Sepanjang Masa $ 4.38$ 4.38 $ 4.38 Harga Terendah $ 0.00052968$ 0.00052968 $ 0.00052968 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) +1.22% Perubahan Harga (7D) -0.30% Perubahan Harga (7D) -0.30%

LIQ Protocol (LIQ) harga masa nyata ialah $0.00062896. Sepanjang 24 jam yang lalu, LIQ didagangkan antara $ 0.00062122 rendah dan $ 0.00064028 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LIQ sepanjang masa ialah $ 4.38, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00052968.

Dari segi prestasi jangka pendek, LIQ telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, +1.22% dalam 24 jam dan -0.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LIQ Protocol (LIQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.86K$ 18.86K $ 18.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 62.87K$ 62.87K $ 62.87K Bekalan Peredaran 30.00M 30.00M 30.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa LIQ Protocol ialah $ 18.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LIQ ialah 30.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 62.87K.