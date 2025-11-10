Liquid Agent Harga Hari Ini

Harga langsung Liquid Agent (LIQUID) hari ini ialah $ 0.00691318, dengan 8.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LIQUID kepada USD penukaran adalah $ 0.00691318 setiap LIQUID.

Liquid Agent kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 319,771, dengan bekalan edaran sebanyak 46.28M LIQUID. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LIQUID didagangkan antara $ 0.00635182 (rendah) dan $ 0.00692165 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.145824, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00462751.

Dalam prestasi jangka pendek, LIQUID dipindahkan +0.75% dalam sejam terakhir dan +5.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Liquid Agent (LIQUID) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 319.77K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 690.97K Bekalan Peredaran 46.28M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

