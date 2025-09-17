Liquid BGT (LBGT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.19 $ 2.19 $ 2.19 24J Rendah $ 2.33 $ 2.33 $ 2.33 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 24J Tinggi $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 Sepanjang Masa $ 20.63$ 20.63 $ 20.63 Harga Terendah $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 Perubahan Harga (1J) +0.79% Perubahan Harga (1D) +2.54% Perubahan Harga (7D) -1.18% Perubahan Harga (7D) -1.18%

Liquid BGT (LBGT) harga masa nyata ialah $2.32. Sepanjang 24 jam yang lalu, LBGT didagangkan antara $ 2.19 rendah dan $ 2.33 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LBGT sepanjang masa ialah $ 20.63, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.59.

Dari segi prestasi jangka pendek, LBGT telah berubah sebanyak +0.79% sejak sejam yang lalu, +2.54% dalam 24 jam dan -1.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Liquid BGT (LBGT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Bekalan Peredaran 1.24M 1.24M 1.24M Jumlah Bekalan 1,235,012.912017806 1,235,012.912017806 1,235,012.912017806

Had Pasaran semasa Liquid BGT ialah $ 2.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LBGT ialah 1.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1235012.912017806. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.85M.