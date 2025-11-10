Liquid HYPE Yield Harga Hari Ini

Harga langsung Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) hari ini ialah $ 41.12, dengan 1.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LIQUIDHYPE kepada USD penukaran adalah $ 41.12 setiap LIQUIDHYPE.

Liquid HYPE Yield kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 22,780,015, dengan bekalan edaran sebanyak 554.01K LIQUIDHYPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LIQUIDHYPE didagangkan antara $ 39.64 (rendah) dan $ 41.5 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 58.94, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 28.4.

Dalam prestasi jangka pendek, LIQUIDHYPE dipindahkan +0.09% dalam sejam terakhir dan -1.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.78M$ 22.78M $ 22.78M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.78M$ 22.78M $ 22.78M Bekalan Peredaran 554.01K 554.01K 554.01K Jumlah Bekalan 554,014.819687493 554,014.819687493 554,014.819687493

