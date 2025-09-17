Liquid Loans USDL (USDL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.986899 $ 0.986899 $ 0.986899 24J Rendah $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.986899$ 0.986899 $ 0.986899 24J Tinggi $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Sepanjang Masa $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Harga Terendah $ 0.862517$ 0.862517 $ 0.862517 Perubahan Harga (1J) -0.19% Perubahan Harga (1D) -0.81% Perubahan Harga (7D) -0.28% Perubahan Harga (7D) -0.28%

Liquid Loans USDL (USDL) harga masa nyata ialah $0.993214. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDL didagangkan antara $ 0.986899 rendah dan $ 1.005 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDL sepanjang masa ialah $ 1.15, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.862517.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDL telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, -0.81% dalam 24 jam dan -0.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Liquid Loans USDL (USDL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Bekalan Peredaran 4.32M 4.32M 4.32M Jumlah Bekalan 4,320,880.700418192 4,320,880.700418192 4,320,880.700418192

Had Pasaran semasa Liquid Loans USDL ialah $ 4.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDL ialah 4.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4320880.700418192. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.32M.