Liquid RON (LRON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.512895 $ 0.512895 $ 0.512895 24J Rendah $ 0.529457 $ 0.529457 $ 0.529457 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.512895$ 0.512895 $ 0.512895 24J Tinggi $ 0.529457$ 0.529457 $ 0.529457 Sepanjang Masa $ 0.782788$ 0.782788 $ 0.782788 Harga Terendah $ 0.408063$ 0.408063 $ 0.408063 Perubahan Harga (1J) +0.14% Perubahan Harga (1D) +1.85% Perubahan Harga (7D) -0.68% Perubahan Harga (7D) -0.68%

Liquid RON (LRON) harga masa nyata ialah $0.527054. Sepanjang 24 jam yang lalu, LRON didagangkan antara $ 0.512895 rendah dan $ 0.529457 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LRON sepanjang masa ialah $ 0.782788, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.408063.

Dari segi prestasi jangka pendek, LRON telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, +1.85% dalam 24 jam dan -0.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Liquid RON (LRON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M Bekalan Peredaran 6.40M 6.40M 6.40M Jumlah Bekalan 6,399,503.181264758 6,399,503.181264758 6,399,503.181264758

Had Pasaran semasa Liquid RON ialah $ 3.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LRON ialah 6.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 6399503.181264758. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.38M.