Tokenomik Liquid RON (LRON)

Lihat cerapan utama tentang Liquid RON (LRON), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Liquid RON (LRON) Maklumat

Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network.

The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem.

Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited.

Laman Web Rasmi:
https://www.liquidron.com/

Liquid RON (LRON) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Liquid RON (LRON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M
Jumlah Bekalan:
$ 6.24M
$ 6.24M$ 6.24M
Bekalan Edaran:
$ 6.24M
$ 6.24M$ 6.24M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.782788
$ 0.782788$ 0.782788
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.408063
$ 0.408063$ 0.408063
Harga Semasa:
$ 0.527447
$ 0.527447$ 0.527447

Tokenomik Liquid RON (LRON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Liquid RON (LRON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LRON yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LRON yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LRON, terokai LRON harga langsung token!

LRON Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LRON? Halaman ramalan harga LRON kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

