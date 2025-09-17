Liquid Staked ETH (LSETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,788.96 $ 4,788.96 $ 4,788.96 24J Rendah $ 4,899.84 $ 4,899.84 $ 4,899.84 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,788.96$ 4,788.96 $ 4,788.96 24J Tinggi $ 4,899.84$ 4,899.84 $ 4,899.84 Sepanjang Masa $ 5,334.09$ 5,334.09 $ 5,334.09 Harga Terendah $ 1,384.61$ 1,384.61 $ 1,384.61 Perubahan Harga (1J) +0.27% Perubahan Harga (1D) +0.00% Perubahan Harga (7D) +4.53% Perubahan Harga (7D) +4.53%

Liquid Staked ETH (LSETH) harga masa nyata ialah $4,871.97. Sepanjang 24 jam yang lalu, LSETH didagangkan antara $ 4,788.96 rendah dan $ 4,899.84 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LSETH sepanjang masa ialah $ 5,334.09, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,384.61.

Dari segi prestasi jangka pendek, LSETH telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, +0.00% dalam 24 jam dan +4.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Liquid Staked ETH (LSETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.62B$ 1.62B $ 1.62B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.62B$ 1.62B $ 1.62B Bekalan Peredaran 333.44K 333.44K 333.44K Jumlah Bekalan 333,437.2318188333 333,437.2318188333 333,437.2318188333

Had Pasaran semasa Liquid Staked ETH ialah $ 1.62B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LSETH ialah 333.44K, dengan jumlah bekalan sebanyak 333437.2318188333. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.62B.