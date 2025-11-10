Liquid Staked SOL Harga Hari Ini

Harga langsung Liquid Staked SOL (LSSOL) hari ini ialah $ 164.51, dengan 2.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LSSOL kepada USD penukaran adalah $ 164.51 setiap LSSOL.

Liquid Staked SOL kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,977,635, dengan bekalan edaran sebanyak 12.02K LSSOL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LSSOL didagangkan antara $ 157.99 (rendah) dan $ 166.59 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 384.79, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 150.5.

Dalam prestasi jangka pendek, LSSOL dipindahkan -0.44% dalam sejam terakhir dan -11.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Bekalan Peredaran 12.02K 12.02K 12.02K Jumlah Bekalan 12,021.668060443 12,021.668060443 12,021.668060443

