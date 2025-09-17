LIQUIDATED (LIQQ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00169832$ 0.00169832 $ 0.00169832 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +8.84% Perubahan Harga (7D) +8.84%

LIQUIDATED (LIQQ) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LIQQ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LIQQ sepanjang masa ialah $ 0.00169832, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LIQQ telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +8.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LIQUIDATED (LIQQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 91.42K$ 91.42K $ 91.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 91.42K$ 91.42K $ 91.42K Bekalan Peredaran 719.66M 719.66M 719.66M Jumlah Bekalan 719,656,488.558102 719,656,488.558102 719,656,488.558102

Had Pasaran semasa LIQUIDATED ialah $ 91.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LIQQ ialah 719.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 719656488.558102. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 91.42K.