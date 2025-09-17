Lagi Mengenai LQDR

LiquidDriver Logo

LiquidDriver Harga (LQDR)

Tidak tersenarai

1 LQDR ke USD Harga Langsung:

$0.175826
$0.175826$0.175826
+3.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
LiquidDriver (LQDR) Carta Harga Langsung
LiquidDriver (LQDR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.169971
$ 0.169971$ 0.169971
24J Rendah
$ 0.176675
$ 0.176675$ 0.176675
24J Tinggi

$ 0.169971
$ 0.169971$ 0.169971

$ 0.176675
$ 0.176675$ 0.176675

$ 56.5
$ 56.5$ 56.5

$ 0.135155
$ 0.135155$ 0.135155

+0.28%

+3.35%

+1.54%

+1.54%

LiquidDriver (LQDR) harga masa nyata ialah $0.175858. Sepanjang 24 jam yang lalu, LQDR didagangkan antara $ 0.169971 rendah dan $ 0.176675 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LQDR sepanjang masa ialah $ 56.5, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.135155.

Dari segi prestasi jangka pendek, LQDR telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, +3.35% dalam 24 jam dan +1.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LiquidDriver (LQDR) Maklumat Pasaran

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

--
----

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

10.18M
10.18M 10.18M

10,177,134.544687469
10,177,134.544687469 10,177,134.544687469

Had Pasaran semasa LiquidDriver ialah $ 1.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LQDR ialah 10.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10177134.544687469. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.79M.

LiquidDriver (LQDR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga LiquidDriver kepada USD adalah $ +0.00569452.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga LiquidDriver kepada USD adalah $ -0.0127681876.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga LiquidDriver kepada USD adalah $ -0.0553087302.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga LiquidDriver kepada USD adalah $ -0.08808363237329005.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00569452+3.35%
30 Hari$ -0.0127681876-7.26%
60 Hari$ -0.0553087302-31.45%
90 Hari$ -0.08808363237329005-33.37%

Apakah itu LiquidDriver (LQDR)

LiquidDriver is a High-Yield liquidity mining DAPP launched on fantom, incentivizing liquidity providers on SushiSwap. We aim to foster innovation, development and integration on opera so users can experience the sheer power of DeFi, combined with the seamlessness of a CeFi experience.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

LiquidDriver (LQDR) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

LiquidDriver Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LiquidDriver (LQDR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LiquidDriver (LQDR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LiquidDriver.

Semak LiquidDriver ramalan harga sekarang!

LQDR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik LiquidDriver (LQDR)

Memahami tokenomik LiquidDriver (LQDR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LQDR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LiquidDriver (LQDR)

Berapakah nilai LiquidDriver (LQDR) hari ini?
Harga langsung LQDR dalam USD ialah 0.175858 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LQDR ke USD?
Harga semasa LQDR ke USD ialah $ 0.175858. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LiquidDriver?
Had pasaran untuk LQDR ialah $ 1.79M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LQDR?
Bekalan edaran LQDR ialah 10.18M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LQDR?
LQDR mencapai harga ATH sebanyak 56.5 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LQDR?
LQDR melihat harga ATL sebanyak 0.135155 USD.
Berapakah jumlah dagangan LQDR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LQDRialah -- USD.
Adakah LQDR akan naik lebih tinggi tahun ini?
LQDR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LQDRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:27:18 (UTC+8)

