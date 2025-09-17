LiquidDriver (LQDR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.169971 24J Tinggi $ 0.176675 Sepanjang Masa $ 56.5 Harga Terendah $ 0.135155 Perubahan Harga (1J) +0.28% Perubahan Harga (1D) +3.35% Perubahan Harga (7D) +1.54%

LiquidDriver (LQDR) harga masa nyata ialah $0.175858. Sepanjang 24 jam yang lalu, LQDR didagangkan antara $ 0.169971 rendah dan $ 0.176675 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LQDR sepanjang masa ialah $ 56.5, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.135155.

Dari segi prestasi jangka pendek, LQDR telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, +3.35% dalam 24 jam dan +1.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LiquidDriver (LQDR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.79M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.79M Bekalan Peredaran 10.18M Jumlah Bekalan 10,177,134.544687469

Had Pasaran semasa LiquidDriver ialah $ 1.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LQDR ialah 10.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10177134.544687469. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.79M.