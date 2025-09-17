Liquidity (SN77) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 24J Rendah $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 24J Tinggi 24J Rendah $ 3.42$ 3.42 $ 3.42 24J Tinggi $ 3.51$ 3.51 $ 3.51 Sepanjang Masa $ 10.25$ 10.25 $ 10.25 Harga Terendah $ 2.28$ 2.28 $ 2.28 Perubahan Harga (1J) -0.57% Perubahan Harga (1D) -0.17% Perubahan Harga (7D) -7.92% Perubahan Harga (7D) -7.92%

Liquidity (SN77) harga masa nyata ialah $3.47. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN77 didagangkan antara $ 3.42 rendah dan $ 3.51 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN77 sepanjang masa ialah $ 10.25, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.28.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN77 telah berubah sebanyak -0.57% sejak sejam yang lalu, -0.17% dalam 24 jam dan -7.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Liquidity (SN77) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.40M$ 7.40M $ 7.40M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.40M$ 7.40M $ 7.40M Bekalan Peredaran 2.13M 2.13M 2.13M Jumlah Bekalan 2,129,592.691575243 2,129,592.691575243 2,129,592.691575243

Had Pasaran semasa Liquidity ialah $ 7.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN77 ialah 2.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2129592.691575243. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.40M.