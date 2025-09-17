Liquidity Provisioning (SN106) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 24J Rendah $ 2.83 $ 2.83 $ 2.83 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.5$ 2.5 $ 2.5 24J Tinggi $ 2.83$ 2.83 $ 2.83 Sepanjang Masa $ 7.91$ 7.91 $ 7.91 Harga Terendah $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 Perubahan Harga (1J) +2.31% Perubahan Harga (1D) +10.95% Perubahan Harga (7D) -7.26% Perubahan Harga (7D) -7.26%

Liquidity Provisioning (SN106) harga masa nyata ialah $2.82. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN106 didagangkan antara $ 2.5 rendah dan $ 2.83 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN106 sepanjang masa ialah $ 7.91, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.9.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN106 telah berubah sebanyak +2.31% sejak sejam yang lalu, +10.95% dalam 24 jam dan -7.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Liquidity Provisioning (SN106) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M Bekalan Peredaran 1.17M 1.17M 1.17M Jumlah Bekalan 1,171,444.386861655 1,171,444.386861655 1,171,444.386861655

Had Pasaran semasa Liquidity Provisioning ialah $ 3.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN106 ialah 1.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1171444.386861655. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.30M.