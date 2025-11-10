LiquidLaunch Harga Hari Ini

Harga langsung LiquidLaunch (LIQD) hari ini ialah $ 0.00378782, dengan 0.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LIQD kepada USD penukaran adalah $ 0.00378782 setiap LIQD.

LiquidLaunch kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,544,464, dengan bekalan edaran sebanyak 1.20B LIQD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LIQD didagangkan antara $ 0.00366069 (rendah) dan $ 0.00380381 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.082868, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0016493.

Dalam prestasi jangka pendek, LIQD dipindahkan +0.50% dalam sejam terakhir dan +5.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

LiquidLaunch (LIQD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.54M$ 4.54M $ 4.54M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.54M$ 4.54M $ 4.54M Bekalan Peredaran 1.20B 1.20B 1.20B Jumlah Bekalan 1,198,919,050.52243 1,198,919,050.52243 1,198,919,050.52243

Had Pasaran semasa LiquidLaunch ialah $ 4.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LIQD ialah 1.20B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1198919050.52243. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.54M.