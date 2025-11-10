Tokenomik LiquidLaunch (LIQD)

Lihat cerapan utama tentang LiquidLaunch (LIQD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:02:02 (UTC+8)
USD

LiquidLaunch (LIQD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk LiquidLaunch (LIQD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.30M
$ 4.30M
Jumlah Bekalan:
$ 1.20B
$ 1.20B
Bekalan Edaran:
$ 1.20B
$ 1.20B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.30M
$ 4.30M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.082868
$ 0.082868
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0016493
$ 0.0016493
Harga Semasa:
$ 0.00360162
$ 0.00360162

LiquidLaunch (LIQD) Maklumat

LiquidLaunch is the first native fair launch token platform and DEX aggregator built on Hyperliquid’s HyperEVM. It empowers creators to launch ERC-20 tokens on-chain without permission, presale, or reliance on web2 infrastructure, offering a fast and frictionless path to liquidity.

The platform goes hand in hand with it’s other product, LiquidSwap, Routing trades through top HyperEVM DEXs like HyperSwap and KittenSwap, ensuring users get the best prices with minimal slippage.

New tokens, whether they’ve bonded through LiquidLaunch or not, are immediately tradable through LiquidSwap.

100% of the revenue generated on LiquidLaunch and LiquidSwap go back to $LIQD token stakers. (https://liqd.ag/staking)

Fair launches on LiquidLaunch mean there are no allocations or private rounds — just transparent, public launches powered entirely on-chain.

Laman Web Rasmi:
https://liqd.ag/
Kertas putih:
https://liquidlaunch.gitbook.io/liquidlaunch

Tokenomik LiquidLaunch (LIQD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik LiquidLaunch (LIQD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LIQD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LIQD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LIQD, terokai LIQD harga langsung token!

LIQD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LIQD? Halaman ramalan harga LIQD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.


