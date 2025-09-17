LiquidLayer (LILA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00715458 $ 0.00715458 $ 0.00715458 24J Rendah $ 0.00731298 $ 0.00731298 $ 0.00731298 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00715458$ 0.00715458 $ 0.00715458 24J Tinggi $ 0.00731298$ 0.00731298 $ 0.00731298 Sepanjang Masa $ 1.95$ 1.95 $ 1.95 Harga Terendah $ 0.00118103$ 0.00118103 $ 0.00118103 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.82% Perubahan Harga (7D) +4.74% Perubahan Harga (7D) +4.74%

LiquidLayer (LILA) harga masa nyata ialah $0.00728056. Sepanjang 24 jam yang lalu, LILA didagangkan antara $ 0.00715458 rendah dan $ 0.00731298 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LILA sepanjang masa ialah $ 1.95, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00118103.

Dari segi prestasi jangka pendek, LILA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.82% dalam 24 jam dan +4.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LiquidLayer (LILA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 45.50K$ 45.50K $ 45.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 58.25K$ 58.25K $ 58.25K Bekalan Peredaran 6.25M 6.25M 6.25M Jumlah Bekalan 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

Had Pasaran semasa LiquidLayer ialah $ 45.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LILA ialah 6.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 58.25K.