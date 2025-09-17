Liquidpump (LP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00160366$ 0.00160366 $ 0.00160366 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.53% Perubahan Harga (1D) +6.20% Perubahan Harga (7D) -15.62% Perubahan Harga (7D) -15.62%

Liquidpump (LP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LP sepanjang masa ialah $ 0.00160366, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LP telah berubah sebanyak +0.53% sejak sejam yang lalu, +6.20% dalam 24 jam dan -15.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Liquidpump (LP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 93.23K$ 93.23K $ 93.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 93.23K$ 93.23K $ 93.23K Bekalan Peredaran 999.48M 999.48M 999.48M Jumlah Bekalan 999,484,039.657076 999,484,039.657076 999,484,039.657076

Had Pasaran semasa Liquidpump ialah $ 93.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LP ialah 999.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999484039.657076. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 93.23K.