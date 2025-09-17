Liquidus (LIQ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.061597 $ 0.061597 $ 0.061597 24J Rendah $ 0.063516 $ 0.063516 $ 0.063516 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.061597$ 0.061597 $ 0.061597 24J Tinggi $ 0.063516$ 0.063516 $ 0.063516 Sepanjang Masa $ 0.684921$ 0.684921 $ 0.684921 Harga Terendah $ 0.03926328$ 0.03926328 $ 0.03926328 Perubahan Harga (1J) +0.34% Perubahan Harga (1D) +2.24% Perubahan Harga (7D) +0.15% Perubahan Harga (7D) +0.15%

Liquidus (LIQ) harga masa nyata ialah $0.063607. Sepanjang 24 jam yang lalu, LIQ didagangkan antara $ 0.061597 rendah dan $ 0.063516 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LIQ sepanjang masa ialah $ 0.684921, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03926328.

Dari segi prestasi jangka pendek, LIQ telah berubah sebanyak +0.34% sejak sejam yang lalu, +2.24% dalam 24 jam dan +0.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Liquidus (LIQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 229.43K$ 229.43K $ 229.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 412.71K$ 412.71K $ 412.71K Bekalan Peredaran 3.61M 3.61M 3.61M Jumlah Bekalan 6,500,000.0 6,500,000.0 6,500,000.0

Had Pasaran semasa Liquidus ialah $ 229.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LIQ ialah 3.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 6500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 412.71K.