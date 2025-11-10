Liquidy Harga Hari Ini

Harga langsung Liquidy (LQDY) hari ini ialah $ 0.101699, dengan 0.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LQDY kepada USD penukaran adalah $ 0.101699 setiap LQDY.

Liquidy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 661,859, dengan bekalan edaran sebanyak 6.51M LQDY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LQDY didagangkan antara $ 0.101328 (rendah) dan $ 0.101943 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.167274, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.096437.

Dalam prestasi jangka pendek, LQDY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -3.98% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Liquidy (LQDY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 661.86K$ 661.86K $ 661.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.17M$ 10.17M $ 10.17M Bekalan Peredaran 6.51M 6.51M 6.51M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Liquidy ialah $ 661.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LQDY ialah 6.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.17M.