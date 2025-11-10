LiquiHub Harga Hari Ini

Harga langsung LiquiHub (LIQUI) hari ini ialah $ 0.00788949, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LIQUI kepada USD penukaran adalah $ 0.00788949 setiap LIQUI.

LiquiHub kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,128.16, dengan bekalan edaran sebanyak 903.50K LIQUI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LIQUI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.236031, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00785239.

Dalam prestasi jangka pendek, LIQUI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -12.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

LiquiHub (LIQUI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.89K$ 7.89K $ 7.89K Bekalan Peredaran 903.50K 903.50K 903.50K Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

