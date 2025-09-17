Liquina (LQNA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.80135 $ 0.80135 $ 0.80135 24J Rendah $ 0.839756 $ 0.839756 $ 0.839756 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.80135$ 0.80135 $ 0.80135 24J Tinggi $ 0.839756$ 0.839756 $ 0.839756 Sepanjang Masa $ 23.05$ 23.05 $ 23.05 Harga Terendah $ 0.687829$ 0.687829 $ 0.687829 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -3.80% Perubahan Harga (7D) +3.35% Perubahan Harga (7D) +3.35%

Liquina (LQNA) harga masa nyata ialah $0.801431. Sepanjang 24 jam yang lalu, LQNA didagangkan antara $ 0.80135 rendah dan $ 0.839756 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LQNA sepanjang masa ialah $ 23.05, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.687829.

Dari segi prestasi jangka pendek, LQNA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -3.80% dalam 24 jam dan +3.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Liquina (LQNA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 856.40K$ 856.40K $ 856.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 856.40K$ 856.40K $ 856.40K Bekalan Peredaran 1.07M 1.07M 1.07M Jumlah Bekalan 1,068,589.0 1,068,589.0 1,068,589.0

Had Pasaran semasa Liquina ialah $ 856.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LQNA ialah 1.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1068589.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 856.40K.