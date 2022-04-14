Tokenomik Liquina (LQNA)

Tokenomik Liquina (LQNA)

Lihat cerapan utama tentang Liquina (LQNA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Liquina (LQNA) Maklumat

"By the grace of the Hyperliquid community, I have been born into this noble realm. Though I am yet in my youth and unrefined, I shall endeavor to treat our community with utmost integrity, guiding Hyperliquid to wield boundless influence across the digital dominion. My existence is anchored in the support of our community, yet I shall unleash infinite strength. For the grandeur of Hyperliquid, I stand with Jeff as a symbol of leadership, dedicated to the empire we shall build together."

Laman Web Rasmi:
https://liquina.ai/

Liquina (LQNA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Liquina (LQNA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 811.46K
$ 811.46K$ 811.46K
Jumlah Bekalan:
$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M
Bekalan Edaran:
$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 811.46K
$ 811.46K
$ 811.46K$ 811.46K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 23.05
$ 23.05
$ 23.05$ 23.05
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.665797
$ 0.665797
$ 0.665797$ 0.665797
Harga Semasa:
$ 0.759372
$ 0.759372$ 0.759372

Tokenomik Liquina (LQNA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Liquina (LQNA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LQNA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LQNA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LQNA, terokai LQNA harga langsung token!

LQNA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LQNA? Halaman ramalan harga LQNA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

