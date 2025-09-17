Liquity BOLD (BOLD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.995974 $ 0.995974 $ 0.995974 24J Rendah $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.995974$ 0.995974 $ 0.995974 24J Tinggi $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Sepanjang Masa $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Harga Terendah $ 0.990867$ 0.990867 $ 0.990867 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -0.22% Perubahan Harga (7D) +0.13% Perubahan Harga (7D) +0.13%

Liquity BOLD (BOLD) harga masa nyata ialah $0.997224. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOLD didagangkan antara $ 0.995974 rendah dan $ 1.001 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOLD sepanjang masa ialah $ 1.013, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.990867.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOLD telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -0.22% dalam 24 jam dan +0.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Liquity BOLD (BOLD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.01M$ 44.01M $ 44.01M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 44.01M$ 44.01M $ 44.01M Bekalan Peredaran 44.13M 44.13M 44.13M Jumlah Bekalan 44,128,854.17193746 44,128,854.17193746 44,128,854.17193746

Had Pasaran semasa Liquity BOLD ialah $ 44.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOLD ialah 44.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 44128854.17193746. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.01M.