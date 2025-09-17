Lagi Mengenai LUSD

Liquity USD Logo

Liquity USD Harga (LUSD)

Tidak tersenarai

1 LUSD ke USD Harga Langsung:

$1.003
$1.003$1.003
0.00%1D
USD
Liquity USD (LUSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:50:39 (UTC+8)

Liquity USD (LUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24J Rendah
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
24J Tinggi

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 0.896722
$ 0.896722$ 0.896722

-0.11%

--

+0.19%

+0.19%

Liquity USD (LUSD) harga masa nyata ialah $1.003. Sepanjang 24 jam yang lalu, LUSD didagangkan antara $ 1.0 rendah dan $ 1.006 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LUSD sepanjang masa ialah $ 1.16, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.896722.

Dari segi prestasi jangka pendek, LUSD telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Liquity USD (LUSD) Maklumat Pasaran

$ 37.91M
$ 37.91M$ 37.91M

--
----

$ 37.91M
$ 37.91M$ 37.91M

37.78M
37.78M 37.78M

37,782,216.74677282
37,782,216.74677282 37,782,216.74677282

Had Pasaran semasa Liquity USD ialah $ 37.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LUSD ialah 37.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 37782216.74677282. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.91M.

Liquity USD (LUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Liquity USD kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Liquity USD kepada USD adalah $ -0.0003455335.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Liquity USD kepada USD adalah $ +0.0034523260.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Liquity USD kepada USD adalah $ +0.0012292312942562.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ -0.0003455335-0.03%
60 Hari$ +0.0034523260+0.34%
90 Hari$ +0.0012292312942562+0.12%

Apakah itu Liquity USD (LUSD)

LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

Liquity USD (LUSD) Sumber

Laman Web Rasmi

Liquity USD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Liquity USD (LUSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Liquity USD (LUSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Liquity USD.

Semak Liquity USD ramalan harga sekarang!

LUSD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Liquity USD (LUSD)

Memahami tokenomik Liquity USD (LUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Liquity USD (LUSD)

Berapakah nilai Liquity USD (LUSD) hari ini?
Harga langsung LUSD dalam USD ialah 1.003 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LUSD ke USD?
Harga semasa LUSD ke USD ialah $ 1.003. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Liquity USD?
Had pasaran untuk LUSD ialah $ 37.91M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LUSD?
Bekalan edaran LUSD ialah 37.78M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LUSD?
LUSD mencapai harga ATH sebanyak 1.16 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LUSD?
LUSD melihat harga ATL sebanyak 0.896722 USD.
Berapakah jumlah dagangan LUSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LUSDialah -- USD.
Adakah LUSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
LUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:50:39 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.