Liquity USD (LUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24J Rendah $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24J Tinggi $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Sepanjang Masa $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Harga Terendah $ 0.896722$ 0.896722 $ 0.896722 Perubahan Harga (1J) -0.11% Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.19% Perubahan Harga (7D) +0.19%

Liquity USD (LUSD) harga masa nyata ialah $1.003. Sepanjang 24 jam yang lalu, LUSD didagangkan antara $ 1.0 rendah dan $ 1.006 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LUSD sepanjang masa ialah $ 1.16, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.896722.

Dari segi prestasi jangka pendek, LUSD telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Liquity USD (LUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.91M$ 37.91M $ 37.91M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.91M$ 37.91M $ 37.91M Bekalan Peredaran 37.78M 37.78M 37.78M Jumlah Bekalan 37,782,216.74677282 37,782,216.74677282 37,782,216.74677282

Had Pasaran semasa Liquity USD ialah $ 37.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LUSD ialah 37.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 37782216.74677282. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.91M.