Liquor (LIQ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.24% Perubahan Harga (1D) -4.84% Perubahan Harga (7D) -0.81% Perubahan Harga (7D) -0.81%

Liquor (LIQ) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LIQ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LIQ sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LIQ telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, -4.84% dalam 24 jam dan -0.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Liquor (LIQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 58.69K$ 58.69K $ 58.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 58.69K$ 58.69K $ 58.69K Bekalan Peredaran 69.70B 69.70B 69.70B Jumlah Bekalan 69,696,969,696.0 69,696,969,696.0 69,696,969,696.0

Had Pasaran semasa Liquor ialah $ 58.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LIQ ialah 69.70B, dengan jumlah bekalan sebanyak 69696969696.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 58.69K.