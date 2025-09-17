Liqwid Finance (LQ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.83 $ 2.83 $ 2.83 24J Rendah $ 3.0 $ 3.0 $ 3.0 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.83$ 2.83 $ 2.83 24J Tinggi $ 3.0$ 3.0 $ 3.0 Sepanjang Masa $ 125.74$ 125.74 $ 125.74 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.27% Perubahan Harga (1D) +5.30% Perubahan Harga (7D) +18.96% Perubahan Harga (7D) +18.96%

Liqwid Finance (LQ) harga masa nyata ialah $2.98. Sepanjang 24 jam yang lalu, LQ didagangkan antara $ 2.83 rendah dan $ 3.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LQ sepanjang masa ialah $ 125.74, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LQ telah berubah sebanyak -0.27% sejak sejam yang lalu, +5.30% dalam 24 jam dan +18.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Liqwid Finance (LQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 60.28M$ 60.28M $ 60.28M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 62.63M$ 62.63M $ 62.63M Bekalan Peredaran 20.21M 20.21M 20.21M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Liqwid Finance ialah $ 60.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LQ ialah 20.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 62.63M.