Lisk (LSK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.351535 $ 0.351535 $ 0.351535 24J Rendah $ 0.363826 $ 0.363826 $ 0.363826 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.351535$ 0.351535 $ 0.351535 24J Tinggi $ 0.363826$ 0.363826 $ 0.363826 Sepanjang Masa $ 34.92$ 34.92 $ 34.92 Harga Terendah $ 0.101672$ 0.101672 $ 0.101672 Perubahan Harga (1J) +0.17% Perubahan Harga (1D) +2.68% Perubahan Harga (7D) -2.39% Perubahan Harga (7D) -2.39%

Lisk (LSK) harga masa nyata ialah $0.363711. Sepanjang 24 jam yang lalu, LSK didagangkan antara $ 0.351535 rendah dan $ 0.363826 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LSK sepanjang masa ialah $ 34.92, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.101672.

Dari segi prestasi jangka pendek, LSK telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, +2.68% dalam 24 jam dan -2.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lisk (LSK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 73.01M$ 73.01M $ 73.01M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 145.49M$ 145.49M $ 145.49M Bekalan Peredaran 200.73M 200.73M 200.73M Jumlah Bekalan 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Had Pasaran semasa Lisk ialah $ 73.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LSK ialah 200.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 145.49M.