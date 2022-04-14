Tokenomik Lisk (LSK)
Lisk (LSK) Maklumat
Lisk is a Layer 2 blockchain dedicated to bringing Web3 adoption in emerging markets back to Ethereum. Offering some of the lowest transaction fees in the industry, Lisk is the ecosystem of choice for users and developers in cost-sensitive regions. By leveraging efficient, scalable, and innovative Layer 2 technology, Lisk enables real-world applications in emerging markets to operate efficiently on Ethereum for the first time. Lisk’s founder-focused approach provides a comprehensive ecosystem of builder programs, tools, seed liquidity, and knowledge bases to support local Web3 projects from inception to success. As a long-standing Web3 infrastructure project, Lisk has been democratizing blockchain accessibility for developers and end-users globally since 2016. As a member of the Optimism Superchain, Lisk plays a pivotal role in building the industry’s first truly interoperable supernetwork alongside Base, Optimism, Mode, and Worldchain.
Lisk (LSK) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Lisk (LSK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Lisk (LSK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Lisk (LSK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token LSK yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token LSK yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik LSK, terokai LSK harga langsung token!
LSK Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju LSK? Halaman ramalan harga LSK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.