Lista USD (LISUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.99863 $ 0.99863 $ 0.99863 24J Rendah $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.99863$ 0.99863 $ 0.99863 24J Tinggi $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Sepanjang Masa $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Harga Terendah $ 0.208609$ 0.208609 $ 0.208609 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.07% Perubahan Harga (7D) +0.21% Perubahan Harga (7D) +0.21%

Lista USD (LISUSD) harga masa nyata ialah $0.999719. Sepanjang 24 jam yang lalu, LISUSD didagangkan antara $ 0.99863 rendah dan $ 1.001 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LISUSD sepanjang masa ialah $ 2.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.208609.

Dari segi prestasi jangka pendek, LISUSD telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.07% dalam 24 jam dan +0.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lista USD (LISUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.58M$ 37.58M $ 37.58M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.60M$ 38.60M $ 38.60M Bekalan Peredaran 37.60M 37.60M 37.60M Jumlah Bekalan 38,624,581.9692841 38,624,581.9692841 38,624,581.9692841

Had Pasaran semasa Lista USD ialah $ 37.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LISUSD ialah 37.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 38624581.9692841. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.60M.