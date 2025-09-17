Lagi Mengenai LISUSD

Lista USD (LISUSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:50:55 (UTC+8)

Lista USD (LISUSD) Maklumat Harga (USD)

Lista USD (LISUSD) harga masa nyata ialah $0.999719. Sepanjang 24 jam yang lalu, LISUSD didagangkan antara $ 0.99863 rendah dan $ 1.001 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LISUSD sepanjang masa ialah $ 2.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.208609.

Dari segi prestasi jangka pendek, LISUSD telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.07% dalam 24 jam dan +0.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lista USD (LISUSD) Maklumat Pasaran

$ 37.58M
$ 37.58M$ 37.58M

--
----

$ 38.60M
$ 38.60M$ 38.60M

37.60M
37.60M 37.60M

38,624,581.9692841
38,624,581.9692841 38,624,581.9692841

Had Pasaran semasa Lista USD ialah $ 37.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LISUSD ialah 37.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 38624581.9692841. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.60M.

Lista USD (LISUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Lista USD kepada USD adalah $ -0.0007581362888871.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Lista USD kepada USD adalah $ -0.0001593552.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Lista USD kepada USD adalah $ +0.0009700273.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Lista USD kepada USD adalah $ +0.0020726764938765.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0007581362888871-0.07%
30 Hari$ -0.0001593552-0.01%
60 Hari$ +0.0009700273+0.10%
90 Hari$ +0.0020726764938765+0.21%

Apakah itu Lista USD (LISUSD)

Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin” Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value. Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Lista USD (LISUSD) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Lista USD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Lista USD (LISUSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Lista USD (LISUSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lista USD.

Semak Lista USD ramalan harga sekarang!

LISUSD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Lista USD (LISUSD)

Memahami tokenomik Lista USD (LISUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LISUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Lista USD (LISUSD)

Berapakah nilai Lista USD (LISUSD) hari ini?
Harga langsung LISUSD dalam USD ialah 0.999719 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LISUSD ke USD?
Harga semasa LISUSD ke USD ialah $ 0.999719. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Lista USD?
Had pasaran untuk LISUSD ialah $ 37.58M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LISUSD?
Bekalan edaran LISUSD ialah 37.60M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LISUSD?
LISUSD mencapai harga ATH sebanyak 2.0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LISUSD?
LISUSD melihat harga ATL sebanyak 0.208609 USD.
Berapakah jumlah dagangan LISUSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LISUSDialah -- USD.
Adakah LISUSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
LISUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LISUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
