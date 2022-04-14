Tokenomik Lista USD (LISUSD)

Tokenomik Lista USD (LISUSD)

Lihat cerapan utama tentang Lista USD (LISUSD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Lista USD (LISUSD) Maklumat

Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin”

Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value.

Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction.

Laman Web Rasmi:
https://helio.money/
Kertas putih:
https://helio.money/static/whitepaper.pdf

Lista USD (LISUSD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Lista USD (LISUSD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 37.59M
$ 37.59M$ 37.59M
Jumlah Bekalan:
$ 38.62M
$ 38.62M$ 38.62M
Bekalan Edaran:
$ 37.60M
$ 37.60M$ 37.60M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 38.61M
$ 38.61M$ 38.61M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.0
$ 2.0$ 2.0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.208609
$ 0.208609$ 0.208609
Harga Semasa:
$ 0.999679
$ 0.999679$ 0.999679

Tokenomik Lista USD (LISUSD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Lista USD (LISUSD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LISUSD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LISUSD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LISUSD, terokai LISUSD harga langsung token!

LISUSD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LISUSD? Halaman ramalan harga LISUSD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.